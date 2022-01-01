Елена Синица В июле новые перевозчики возобновят субсидируемые авиарейсы из Перми Названия компаний пока не раскрываются Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июле новые перевозчики могут возобновить субсидируемые внутренние авиарейсы из Перми, от которых ранее отказалась компания Red Wings. Об этом сообщил глава краевого минтранса Андрей Алякринский во время заседания регионального правительства.

«В середине мая получили от перевозчика информацию о трудностях, возникших из-за дефицита авиапарка. Ведём работу по передаче маршрутов альтернативным компаниям. Возобновим программу уже в следующем месяце», — сказал Алякринский.

Названия компаний глава минтранса не раскрыл.

Напомним, что авиакомпания Red Wings дважды сворачивала полёты из Перми. В частности, закрыт восстановленный в мае рейс до Мурманска. Сейчас на сайте авиакомпании невозможно приобрести билеты ни на одно направление с вылетом из «Большого Савино», хотя перевозчик должен был обслуживать восемь направлений. Кроме того, Пермь исчезла из «интерактивной карты» полётов Red Wings. Первый раз перевозчик отменял рейсы в марте.



Ранее также сообщалось, что из Перми могут появиться прямые рейсы в несколько стран ближнего зарубежья.







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