Елена Синица Из Перми могут появиться рейсы в Белоруссию, Узбекистан, Азербайджан и Армению Планируется расширение маршрутной сети и по внутренним направлениям Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевые власти ведут переговоры с авиакомпаниями об открытии прямых рейсов из Перми в несколько стран ближнего зарубежья. Об этом сообщил министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский на заседании краевого правительства 15 июня.

Так, из Перми могут появиться прямые рейсы в Минск (Белоруссия), в Ташкент и Бухару (Узбекистан), в Баку (Азербайджан), Ереван (Армения).

В рамках реализации программы субсидирования, оказывается поддержка по 14 внутренним направлениям. В планах также расширение маршрутной сети: открытие рейсов в Челябинск, Владикавказ. Сейчас готовятся предложения в Росавиацию, сказал Алякринский.

Сейчас из «Большого Савино» осуществляются перевозки по 27 направлениям. В их числе три международных. В 2021 году пассажиропоток пермского аэропорта достиг рекордного показателя — практически 2 млн человек, добавил глава минтранса.





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