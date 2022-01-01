Елена Синица Экс-депутату краевого парламента Александру Телепнёву продлили меру пресечения Ему запрещено выходить из дома до 7 августа Поделиться Твитнуть

Александр Телепнёв

Константин Долгановский

Ленинский райсуд Перми удовлетворил ходатайство следственных органов в части продления меры пресечения бывшему депутату краевого парламента Александру Телепнёву.

Как сообщили «Коммерсант-Прикамье» в пресс-службе суда, мера пресечения продлена до 7 августа 2022 года. По решению суда ему запрещено выходить из дома (за исключением случаев участия в следственных действиях, получения медицинской помощи, прогулок). Также наложен запрет на использование средств связи и общение с фигурантами дела.





Напомним, версии следствия, в ночь на 30 апреля, находясь в пермском баре «Наташа», Телепнёв устроил дебош — стал кидаться в работников и посетителей стульями и другими предметами, в результате чего пострадали бармен и клиент заведения. 20 мая Телепнёв был задержан.





Телепнёв является обвиняемым по делу о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Наказание по данной статье — до семи лет лишения свободы.





Кроме этого, ранее сообщалось, что на сайте change.org был открыт сбор подписей под петицией руководителю СКР Александру Бастрыкину. Пермяки просили изолировать от общества экс-депутата.

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