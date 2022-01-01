Андрей Стрельцов В «Парме» появился третий игрок из США Пермскую баскетбольную команду пополнил Джоэл Джеймс Поделиться Твитнуть

Джоэл Джеймс

БК «Парма»

БК «Парма» продолжает селекционную работу в межсезонье. Очередным новичком пермского клуба стал 28-летний американский центровой Джоэл Джеймс. Об этом сообщается на сайте пермской команды.

Рост новобранца 211 см, вес 127 кг. Соглашение рассчитано на один год.

Баскетболист провёл минувший сезон в БК «Анкара Колежлилер», выступающем в Турецкой баскетбольной первой лиге.

По словам главного тренера БК «Парма-PARIBET» Евгения Пашутина, новичок очень мощный центровой и эффективно играет в защите под кольцом.

Ранее контракты с пермским клубом заключили американские игроки Брайон Аллен и Джастин Роберсон.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.