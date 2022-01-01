Пермская «Парма» подписала контракт с американским защитником В прошлом сезоне Джастин Роберсон играл за «Уралмаш» Поделиться Твитнуть

Пермский БК «Парма» подписал соглашение на один сезон с 28-летним американским защитником Джастином Роберсоном, сообщили в пресс-службе клуба.

Джастин Рашард Роберсон (185 см, 89 кг) родился в городе Натчиточес (штат Луизиана, США). Играл в NCAA в составе команды университета La-Monroe. Международную карьеру начал в швейцарских баскетбольных клубах «Фрибург» и «Массаньо». Был чемпионом Швейцарии и обладателем национального кубка.

В России Джастин дебютировал в ярославском «Буревестнике». После успешного выступления за клуб перебрался в «Уралмаш», в составе которого стал серебряным призёром Суперлиги-1 в 2021 году и чемпионом Суперлиги-1 в 2022 году, получив звание MVP турнира.

За 41 игру в составе екатеринбургского клуба американец в среднем набирал 17.4 очка, собирал 3.3 подбора, отдавал 4.1 передачи и совершал 2.1 перехвата.

— Джастин — универсальный игрок, — отметил главный тренер БК «Пармы» Евгений Пашутин. — Он довольно агрессивен как в защите, так и в нападении. Может прессинговать по всему полю и угрожать сопернику со средней дистанции и с трёхочковой линии, отлично идёт в проход, результативно атакует. Надеюсь, что он станет нашим главным оружием в атаке.





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