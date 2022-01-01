Андрей Стрельцов «Парма» подписала соглашение с ещё одним американцем Теперь в пермской команде два баскетболиста США Поделиться Твитнуть

Брайон Аллен

БК «Парма»

Американским разыгрывающий Брайон Аллен пописал контракт с пермским БК «Парма». Об сообщили в пресс-службе клуба.

Игроку 30 лет, его рост составляет 191 см. Прошлый сезон Аллен провел в израильском клубе «Хапоэль Эйлат». Выступал в чемпионатах Германии, Турции, Италии и Хорватии.

Брайон Аллен становился чемпионом второго дивизиона Адриатической Лиги, чемпионом Чешской лиги, а также является обладателем Кубка Чехии и Кубка Хорватии.

Напомним, что первым новичком «Пармы» стал 28-летний американский защитник Джастин Роберсон.





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