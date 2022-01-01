Андрей Стрельцов
«Парма» подписала соглашение с ещё одним американцем
Теперь в пермской команде два баскетболиста США
Американским разыгрывающий Брайон Аллен пописал контракт с пермским БК «Парма». Об сообщили в пресс-службе клуба.
Игроку 30 лет, его рост составляет 191 см. Прошлый сезон Аллен провел в израильском клубе «Хапоэль Эйлат». Выступал в чемпионатах Германии, Турции, Италии и Хорватии.
Брайон Аллен становился чемпионом второго дивизиона Адриатической Лиги, чемпионом Чешской лиги, а также является обладателем Кубка Чехии и Кубка Хорватии.
Напомним, что первым новичком «Пармы» стал 28-летний американский защитник Джастин Роберсон.
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