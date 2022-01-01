Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Худрук Пермского балета ставит спектакль в Большом театре В Перми готовится похожий проект Поделиться Твитнуть

Антон Пимонов

Андрей Чунтомов

На сайте Большого театра появились анонсы вечера одноактных балетов (12 +), один из которых ставит художественный руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета Антон Пимонов.

Вечер состоит из трёх мировых премьер – одноактных балетов, составляющих одну программу. Это «Made in Bolshoi» («Сделано в Большом») на музыку Анатолия Королёва в постановке Антона Пимонова, «Времена года» Александра Глазунова в постановке Артемия Белякова и «Танцемания» Юрия Красавина в постановке Вячеслава Самодурова. Идеологом проекта является руководитель балетной труппы Большого Махар Вазиев, который считает, что, являясь одним из ведущих исполнителей классического репертуара в мире, Большой балет обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы максимально реализовывать себя и в современной хореографии, при этом театру следует не только осваивать новую хореографию, но и заказывать и создавать её.

Очевидно, Антон Пимонов является одним из тех балетмейстеров, с которыми Большому стоит осваивать новую хореографию.

Премьера этой программы изначально была запланирована на март 2020 года: перенести её заставила пандемия. Все хореографы проекта – отечественного происхождения, все – выходцы из классической школы балета.

Премьерные показы назначены на 7 – 10 июля.

Любопытно, что в Пермском театре оперы и балета готовится похожий проект: в сезоне 2022/23 будет поставлен вечер одноактных балетов (12 +), где в качестве хореографов выступят Антон Пимонов, Вячеслав Самодуров и Максим Севагин.

Антон Пимнов руководит пермской балетной труппой с 2020 года. До этого он был заместителем худрука балетной труппы театра УралОпераБалет (Екатеринбург) Вячеслава Самодурова. Лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» за балет «Скрипичный концерт № 2» на музыку Сергея Прокофьева (Мариинский театр, 2017, 12+). В Перми Пимонов поставил балеты «Озорные песни» (12+), «Концерт № 5» (12+) и «Путеводитель по балету» (6 +).

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