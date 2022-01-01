Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Худрук Пермского балета ставит спектакль в Большом театре
В Перми готовится похожий проект
На сайте Большого театра появились анонсы вечера одноактных балетов (12 +), один из которых ставит художественный руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета Антон Пимонов.
Вечер состоит из трёх мировых премьер – одноактных балетов,
составляющих одну программу. Это «Made in Bolshoi» («Сделано в Большом») на
музыку Анатолия Королёва в постановке Антона Пимонова, «Времена года» Александра Глазунова в
постановке Артемия Белякова и «Танцемания» Юрия Красавина в постановке
Вячеслава Самодурова. Идеологом проекта является руководитель балетной труппы
Большого Махар Вазиев, который считает, что, являясь одним из ведущих
исполнителей классического репертуара в мире, Большой балет обладает всеми
необходимыми качествами для того, чтобы максимально реализовывать себя и в
современной хореографии, при этом театру следует не только осваивать новую
хореографию, но и заказывать и создавать её.
Очевидно, Антон Пимонов является одним из тех
балетмейстеров, с которыми Большому стоит осваивать новую хореографию.
Премьера этой программы изначально была запланирована на
март 2020 года: перенести её заставила пандемия. Все хореографы проекта –
отечественного происхождения, все – выходцы из классической школы балета.
Премьерные показы назначены на 7 – 10 июля.
Любопытно, что в Пермском театре оперы и балета готовится
похожий проект: в сезоне 2022/23 будет поставлен вечер одноактных балетов (12
+), где в качестве хореографов выступят Антон Пимонов, Вячеслав Самодуров и
Максим Севагин.
Антон Пимнов руководит пермской балетной труппой с 2020
года. До этого он был заместителем худрука балетной труппы театра
УралОпераБалет (Екатеринбург) Вячеслава Самодурова. Лауреат Национальной
театральной премии «Золотая маска» за балет «Скрипичный концерт № 2» на музыку
Сергея Прокофьева (Мариинский театр, 2017, 12+). В Перми Пимонов поставил
балеты «Озорные песни»
(12+), «Концерт № 5»
(12+) и «Путеводитель
по балету» (6 +).
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