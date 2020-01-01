Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Озорные танцы Пермский театр оперы и балета представил первую премьеру нового худрука балетной труппы Поделиться Поделиться Твитнуть

Антон Завьялов

Если первую оперную премьеру от главного режиссёра Пермского театра оперы и балета заинтересованные зрители с нетерпением ждали больше года (Марат Гацалов был назначен в ноябре 2019), то новый главный балетмейстер справился менее чем за полгода: Антон Пимонов получил свою должность в начале июля нынешнего года, а уже 23 декабря предъявил свою первую работу. Что ж, балетмейстеру не обязательно начинать с большой постановки, можно создать что-нибудь камерное и недлинное, что Пимонов и сделал.

«Озорные песни» — это камерный балет-дивертисмент на одноимённый вокальный цикл Франсиса Пуленка, дополненный его же фортепианными миниатюрами. Уже выбор музыкального материала указывает на то, что проект рафинированный и стильный. Само решение вывести на большую сцену камерное произведение указывает на серьёзные амбиции постановщика.

В премьерный вечер музыкальную составляющую (рука не поднимается написать «аккомпанемент», потому что это, конечно же, не он) обеспечивали Артём Абашев за роялем и баритон Константин Сучков, который в жанре «лидерабенда» невероятно хорош. Этот дуэт без всяких танцев мог бы стать отличным материалом для серьёзного концерта: Сучков и Абашев показали очень музыкальное, сдержанно виртуозное исполнение, в котором мастерское владение инструментом — как роялем, так и голосом — приятно сочеталось с редким умением не бравировать этим мастерством.

К огромному удовольствию слушателей танцевальная часть представления никак не мешала музыкальной, и наоборот. Фортепианно-вокальный дуэт отлично уживался с танцевальными ансамблями — в основном парами, но бывали и другие варианты; — несмотря на то, что танцы и впрямь вышли озорными, активными, живыми и драйвовыми. Антон Пимонов показал и убедительно доказал, что бессюжетный балетный дивертисмент может обладать характером.

Бессюжетный-то он, конечно, бессюжетный, но между персонажами постоянно угадывались и как-то додумывались отношения, каждая миниатюра представляла в самом общем виде какую-то житейскую ситуацию, какой-то сюжет, тем более что дуэты напоминали — совсем слегка — то игривые па баланчиновской «Тарантеллы», то дуэль-перепляс якобсоновских «Барышни и хулигана», ни в коем случае не на уровне заимствования, а лишь на уровне типологического сходства и свободных ассоциаций.

Антон Завьялов

Балетная лексика Антона Пимонова оказалась в высшей степени оригинальной при всём соблюдении требований к пуантному танцу; вызывает искреннее восхищение стремление Полины Булдаковой, Ляйсан Гизатуллиной и Ларисы Москаленко, которые вместе с партнёрами Кириллом Макуриным, Александром Тарановым и Тарасом Товстюком вышли н сцену в премьерный вечер, к соблюдению классического стиля при столь причудливой хореографии и стремительном темпе. Пимонов, очевидно, не намерен щадить танцовщиков и упрощать им сценические задачи.

Всё это было очень ярко (художник по костюмам — всё тот же Антон Пимонов) и заразительно.

В программе балетного вечера двадцатиминутные «Озорные песни» стояли вторыми в череде из трёх балетов. Хореография руководителя балетной труппы предстала перед зрителями в обрамлении двух шедевров Джорджа Баланчина — «Серенады» на музыку одноимённого произведения Петра Ильича Чайковского и «Рубинов» на музыку Каприччио для рояля с оркестром Игоря Стравинского (солировал за роялем на сей раз Алексей Сучков).

Подбор программы продемонстрировал две приятные для пермяков вещи: отлично показал себя оркестр в исполнении двух таких разных музыкальных шедевров, да и хореография Баланчина, оказывается, у нас в неплохой исполнительской форме. Для постоянных зрителей были небезынтересны несколько дебютов, прежде всего, выход Екатерины Лебедевой в партии солистки в «Рубинах». Выпускница нынешнего года, она не смогла по понятным причинам показать себя в выпускном концерте, и это выступление — первое знакомство.

Екатерина танцует уверенно, по-взрослому, к тому же, она очень обаятельна на сцене, что весьма немаловажно в куртуазно-игривых «Рубинах». Конечно, для достижения уровня звезды ещё нужно работать над безупречностью движений, но перспектива видится неплохая.

При всей своей насыщенности и разнообразности балетный вечер получился совсем недлинный — около двух часов, — лёгкий, позитивный и очень предновогодний по настроению, которое гармонировало с праздничным убранством фойе и небольшими благотворительными акциями, которые в нём проходили.

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