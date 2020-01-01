Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Танец в главной роли Пермский театр оперы и балета представил новый балетный вечер Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

В Пермском театре оперы и балета придумали достойное обрамление Дягилевскому фестивалю: незадолго до его начала предъявили балетную премьеру, а сразу после окончания предъявят оперную.

Балетный вечер (12+), состоящий из «Польского бала» из оперы Глинки «Жизнь за царя» и «Концерта № 5» Прокофьева, анонсировали задолго — ещё в прошлом сезоне. Худрук пермского балета Антон Пимонов говорил о своей работе с воодушевлением и очень вдумчиво. Чувствовалось, что этот замысел ему близок. Это его четвёртая работа на музыку Прокофьева, и пятая, судя по всему, будет опять-таки на неё. Видимо, Прокофьев — его композитор.

Андрей Чунтомов

Незадолго до премьеры балетный вечер дополнили: между «Польским балом» и «Концертом № 5» уместилась двадцатиминутная танцевальная миниатюра «Когда падал снег», поставленная по заказу прежнего худрука Пермского балета Алексея Мирошниченко британским хореографом Дагласом Ли для совсем другого проекта —балетного вечера «Зимние грёзы». Этот более чем прошлогодний «Снег» оказался между двумя премьер совершенно инородным телом: и «Польский бал», и «Концерт № 5» — это «танец про танец», а «Когда падал снег» — совсем про другое. Думается, всему виной хронометраж: как раз подходит, чтобы дополнить программу до солидного трёхактного вечера.

Майская балетная премьера оказалась торжеством стиля в танце. Это, можно сказать, энциклопедия балетных стилей: в первом отделении — народно-сценических, в третьем — неоклассики.

Андрей Чунтомов

«Польский бал» — это дотошно восстановленный акт из «Ивана Сусанина» в питерской постановке Андрея Лопухова и Сергея Кореня 1939 года. Народно-сценический танец, одно из важнейших изобретений советской хореографии, ныне прозябающее на задворках актуальных постановок, здесь цветёт пышным цветом. Все эти вальсы, мазурки и полонезы исполнены артистами пермского балета с воодушевлением и поистине польским шиком, с эффектными «каблучками» и лихими парными вращениями. Яркости зрелищу добавили костюмы Татьяны Ногиновой — она, а также художник-постановщик Альона Пикалова постоянно сотрудничали с Алексеем Мирошниченко и достались Антону Пимонову, так сказать, «по наследству». Польских шляхтичей художница одела в несколько волюнтаристски стилизованные костюмы, с непременными кителями на одном плече у мужчин и пышными плюмажами у женщин.

То, что Антон Пимонов выбрал этот раритет в качестве одной из первых премьер на посту пермского балетного худрука, говорит, скорее всего, о верности хореографа питерской школе, об уважении к ней и её истории.

Как и «Польский бал», собственное балетное сочинение Пимонова, «Концерт № 5» Прокофьева — это бессюжетный балет, где в главной роли — сам танец. На этом сходство исчерпано. Это совсем иной стиль: Пимонов создал полифоническую танцевальную композицию в неоклассическом стиле, в котором сочетались традиции этого направления в хореографии, мощно развивавшиеся в течение ХХ века от Баланчина до Форсайта. Баланчина всё же больше: как в Ballet Imperial или «Серенаде», здесь между танцовщиками развиваются сложные и драматичные отношения, пусть и совершенно не фабулизированные.

Андрей Чунтомов

В этом балете постановщики — хореограф и те же Альона Пикалова и Татьяна Ногинова — ни на минуту не забыли о времени написания концерта Прокофьева — начало 1930-х годов, причём советских 1930-х годов. Этот физкультурный задор в танце, почти классическом, но при этом украшенном забавными виньетками в народном танцевальном стиле, а также супрематические рисунки на почти спортивных костюмах танцовщиков о многом говорят любителям и знатокам русского авангарда. Постановщики будто утверждают: «Да, Прокофьев в те годы творил в изгнании, но душой оставался на Родине, в русле её культуры».

Премьера балета 28 мая явила восторженным пермякам нынешнюю приму труппы — лауреата «Золотой маски» Полину Булдакову, которая выступила в паре с Кириллом Макуриным — без малейшей «звёздности», с достойной скромностью и точностью исполнения.

Андрей Чунтомов

В «Концерте № 5» есть ещё один весьма привлекательный элемент — собственно Концерт для фортепиано с оркестром № 5 Сергея Прокофьева. Сложную, по-разному трактуемую музыку оркестр под управлением Антона Абашева и пианист Алексей Сучков исполнили максимально внятно и понятно. Пять частей сочинения они сгруппировали в три логичных фрагмента с двумя отчётливыми паузами; получилась классическая структура (быстро — медленно — быстро). Жаль, что оркестр и солист играли в оркестровой яме. Если бы, как в Ballet Imperial, который идёт под живое исполнение Концерта для фортепиано с оркестром № 2 Чайковского, музыканты находились в зале и были видны для зрителей, получилось бы интереснее: полифоничнее, живее, драматичнее и более по-баланчински.

Как ни странно, самой большой загадкой для многих зрителей стал, казалось бы, уже знакомый «Когда падал снег», награждённый в своё время «Золотой маской» (надо признать, довольно неожиданно). Он выбивается из логики балетного вечера и стилем, и настроением. Этот танец модерн, почти не опирающийся на традиции ХХ века, рассказывает о зиме, о туманном, зыбком, тёмном времени года, в котором существуют едва видные люди-тени, а мрак то и дело разбивается лучами-прожекторами, которые лишь подчёркивают эту непроглядность. Он, конечно, гораздо логичнее смотрелся в проекте Алексея Мирошниченко «Зимние грёзы», но и сейчас доставил удовольствие любителям авангарда, который в этом хореографическим варианте, несмотря на всю авангардность, базируется на пуантном танце и высоком профессионализме исполнителей.

Для Антона Пимонова эта премьера стала условным сигналом для «выхода из тени»: он много рассказывал о предстоящем событии прессе, встречался со зрителями. По его словам, «Концерт № 5» знаменует для него завершение периода коротких бессюжетных постановок. Художественный руководитель Пермского балета готов начать работу над большим классическим балетом. Видимо, это будет «Каменный цветок» того же Прокофьева.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.