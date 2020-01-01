Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В первой позиции Пермский театр оперы и балета показал «учебный» спектакль Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Идея «Путеводителя по балету» (6+) — одновременно странная и логичная: в первом отделении адресованного юным зрителям спектакля разъясняется «азбука» балета — от деталей одежды до танцевальных стилей, а второе отделение — это иллюстрация к изученному, дивертисмент из «Спящей красавицы», свадьба Авроры и Дезире. Идею эту сгенерировал Богдан Королёк, ассистент художественного руководителя УралБалета (Екатеринбург), а воплотил на пермской сцене художественный руководитель Пермского балета Антон Пимонов.

Эта идея привлекательна для пермяков, кроме прочего, тем, что в театре имени Чайковского один из его «главных» балетов не идёт: постановка «Спящей красавицы» устарела в буквальном смысле, физически, а новая не ставится — Антон Пимонов считает, что на такой маленькой сцене она не уместится; теперь же благодаря «Путеводителю по балету» пермские балетоманы получили возможность созерцать самый «цимес» этого спектакля — сюиту характерных танцев и классических па-де-де из третьего акта.

Андрей Чунтомов

Любопытная черта этого проекта — огромная стилистическая пропасть между первой и второй частями. Первая часть — это современная хореография, специально написанная музыка современного композитора, постмодернистская игра и мультимедийное оформление; вторая часть — отборная классика, хотя и игриво переосмысленная, в первую очередь, через сценографию. В целом же этот спектакль — оммаж и поклон великому искусству балета, от древности до наших дней.

Всё начинается с «Короля-Солнца» (в составе 27 ноября — Марат Фадеев): Людовик XIV не только способствовал появлению нового сценического искусства, но и сам любил блеснуть в танцевальных спектаклях. Король выводит на сцену премьерскую пару — Булган Рэнцендорж и Олега Куликова, на примере которых показаны изменения в танцевальной технике и одежде.

Андрей Чунтомов

Дальнейшее действие напоминает класс-концерт. Написанная по заказу театра музыка Настасьи Хрущёвой тяготеет к минимализму, и хореография столь же лаконична и даже механистична. Не случайно движения кордебалета сопровождаются движениями «стимпанковских» поршней и шестерёнок на видеопроекции — балет уподобляется машине, в идеале — хорошо смазанной и налаженной; танцовщики здесь — «винтики» большого механизма. Строгость и аккуратность этого танца разбавляется лишь забавной пантомимой, иллюстрирующей балетный язык жестов, да двумя энергичными вставками, иллюстрирующими понятия «характерный танец» и «гротеск».

Андрей Чунтомов

Тут неизбежно возникает вопрос: почему именно эти два стиля? Подобные «почему» то ли дело возникают во время короткого первого отделения спектакля. Сложно сказать, где именно в этой красивой конструкции обозначился изъян, но он в ней есть. Возможно, композитор Настасья Хрущёва написала музыку не вполне «по сценарию», а может быть, музыки этой просто слишком мало, но «азбука» танца оказывается очень фрагментарной, не складывающейся в единую смысловую линию, хотя её ключевые моменты обозначены вполне чётко: в финале первого отделения Людовик лицом к лицу встречается с Петром Ильичём Чайковским (Сергей Крекер); куртуазный французский стиль и классическая русская музыка — источники величайших балетных спектаклей в истории — вместе приветствуют публику новой генерации.

…И начинается сцена из «Спящей красавицы» в хореографии Мариуса Петипа 1890 года.

Андрей Чунтомов

Понятно, что этот спектакль просто обязан быть стильным, прямо-таки безупречно стильным. «Механический» минимализм первого отделения требует идеальной чёткости и синхронности, но их, увы, нет. Музыка, хореография, сценография настраивают на зрелище хорошо отлаженной «человеческой машины», но кордебалет движется вразнобой. Солистам здесь трудно блеснуть — их партии не изобилуют эффектными элементами; в наиболее выигрышной ситуации оказались исполнители характерного танца Екатерина Полещук и Марат Сафин: им было что показать, но уж очень короток их выход.

В дивертисменте из «Спящей красавицы» требуется мастерство — танцевальное и артистическое, но его не было тоже; казалось, что это не «взрослый» балет, а выпускной концерт хореографического училища. Наверняка зрители ловили себя на мысли, всегда возникающей на подобных концертах: «У ребят большое будущее, но в театрах, где они будут танцевать, с ними ещё придётся поработать».

Андрей Чунтомов

В известной мере это так и есть: почти все исполнители «лакомых» партий, в том числе исполнительница партии Авроры Диана Куцбах числятся в составе кордебалета. На сайте театра нет не только их биографий, но порой и фотографий: ещё не успели разместить. Это вчерашние выпускники хореографического училища; в ученическом статусе многие из них были замечены на «Арабеске» и других международных конкурсах, но они ещё не солисты — не только по статусу, но и по сути. В этом смысле «Путеводитель по балету» — это декларация о намерениях нового худрука Пермского балета: его предшественник Алексей Мирошническо пополнял труппу то казанцами, то бразильцами, но Антон Пимонов, который давно работает с Пермским хореографическим училищем и хорошо знает его студентов, намерен, судя по всему, вернуться к концепции «театра одной школы» и «допаривать» зелёную молодёжь из Пермского хореографического до кондиции солистов и премьеров.

«Путеводитель по балету» неизбежно напоминает о балете Алексея Мирошниченко «Голубая птица и принцесса Флорина» (6+): вскоре после прихода в Пермский балет Мирошниченко придумал историю про эпизодических персонажей «Спящей красавицы» и поставил про них балет аж в трёх действиях, где многие важные партии отдал студентам колледжа, показав «будущее» балетной труппы. Затея тогда удалась: имена некоторых студентов тут же стали на слуху, специалисты начали следить за их ростом.

Андрей Чунтомов

Думается, что имена Дианы Куцбах (принцесса Автора), Ульяны Мокшевой (принцесса Флорина) и Сергея Угрюмова (Голубая птица) тоже запомнятся, хотя сейчас трудно сказать, насколько высоко они прыгнут в своей балетной карьере.

Прыгать по сцене им было очень сложно — по объективным причинам. Сергей Угрюмов в «полётных» вариациях Голубой птицы явно боялся брать слишком большой разбег, как и принц Дезире — Расмус Алгрен (он, в отличие от партнёрши, уже обладает статусом солиста): маленькая сцена стала ещё меньше из-за объёмных декораций. Пожалуй, Антон Пимонов прав в том, что «Спящей красавице» в Перми стоит подождать постройки новой сцены…

Андрей Чунтомов

…Но если эта сцена будет-таки построена, новая «Спящая красавица» может стать настоящим хитом. Художники Степан Лукьянов (художник-постановщик), Анастасия Нефёдова (костюмы), Сергей Васильев и Алексей Хорошев (свет), Илья Старилов (видео) своими яркими работами существенно улучшили впечатление о постановке. Первое действие «Путеводителя по балету» выдержано в современных сдержанных красках — серебристых, пепельных, жемчужных; костюмы подчёркивают вертикальные линии и придают танцовщикам стройности. Второе действие — мультяшно-карамельное, с «игрушечной» архитектурой и забавными коллажами на заднике.

Завершается «триумф балета» возвращением фрагмента из музыки Настасьи Хрущёвой — бранлем, написанным как вариация старинной французской темы. Король-Солнце, он же Флорестан XIV из «Спящей красавицы», и Пётр Ильич Чайковский символично соседствуют на пермской сцене, где многочисленные персонажи — характеры и кордебалет — раскланиваются под звуки торжественного придворного марша.

Андрей Чунтомов

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