В Перми утонул 16-летний подросток
Водолазы подняли тело со дна водоёма
В Орджоникидзевском районе Перми 2 июля утонул 16-летний подросток. Сегодня стало известно, что водолазы подняли тело со дна водоёма. О происшествии сообщает паблик «Гайва».
По словам друзей погибшего, он слишком далеко заплыл и добраться до берега обратно не хватило сил.
28 июня сообщалось о гибели на воде двух рыбаков в Юрлинском районе, а 24 июня в Сылве утонули два мальчика.
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