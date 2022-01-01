В Перми утонул 16-летний подросток Водолазы подняли тело со дна водоёма Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Орджоникидзевском районе Перми 2 июля утонул 16-летний подросток. Сегодня стало известно, что водолазы подняли тело со дна водоёма. О происшествии сообщает паблик «Гайва».

По словам друзей погибшего, он слишком далеко заплыл и добраться до берега обратно не хватило сил.

28 июня сообщалось о гибели на воде двух рыбаков в Юрлинском районе, а 24 июня в Сылве утонули два мальчика.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.