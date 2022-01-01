В Пермском крае на берегу реки Сылва обнаружены тела двух детей
В СУ СКР устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетних
Сотрудники Пермского межрайонного следственного отдела СК СКР по Пермскому краю проводят процессуальную проверку по факту обнаружения на берегу реки Сылва тел двух мальчиков 2014 года рождения, сообщили в пресс-службе ведомства.
Предварительно было установлено, что 24 июня дети приехали на велосипедах на берег Сылвы, пошли купаться в реку и, оказавшись на значительной глубине, утонули. Уточняется, что несовершеннолетние купались на не предназначенном для этого участке реки и без разрешения родителей.
В ходе проверочных мероприятий опрошены очевидцы ЧП, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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