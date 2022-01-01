В Пермском крае на берегу реки Сылва обнаружены тела двух детей В СУ СКР устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетних Поделиться Твитнуть

река Сылва / фото: fotokto.ru

Сотрудники Пермского межрайонного следственного отдела СК СКР по Пермскому краю проводят процессуальную проверку по факту обнаружения на берегу реки Сылва тел двух мальчиков 2014 года рождения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно было установлено, что 24 июня дети приехали на велосипедах на берег Сылвы, пошли купаться в реку и, оказавшись на значительной глубине, утонули. Уточняется, что несовершеннолетние купались на не предназначенном для этого участке реки и без разрешения родителей.

В ходе проверочных мероприятий опрошены очевидцы ЧП, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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