В Пермском крае в пруду утонули двое юношей Их тела удалось поднять минувшей ночью Поделиться Твитнуть

В ночь на 28 июня на дне пруда в Юрлинском районе Пермского края обнаружены тала двух молодых людей. Ими оказались юноши 21 и 23 лет, которые пропали ещё в выходные. Об этом сообщает издание «АиФ-Прикамье» со ссылкой на волонтёров, принимавших участие в поиске.

Поднять тела помог водолаз-любитель. Местные жители предполагают, что у рыбаков, вероятно, перевернулась лодка, и они утонули.

Ранее в Пермском крае нашли тела двух утонувших восьмилетних мальчиков.





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