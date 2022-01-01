Анна Брюханова Ввод в эксплуатацию пермского крематория не повлияет на качество воды в скважинах Негативно отразиться могут обычные захоронения на кладбище «Восточном» Поделиться Твитнуть

Кладбище «Восточное» с крематорием. Проект

Администрация Перми

На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты попросили руководителя пермского Роспотребнадзора Виталия Костарева ответить на вопрос, как ввод в эксплуатацию кладбища «Восточное» и крематория отразится на качестве воды в скважинах, которыми пользуются жители соседних микрорайонов (Новобродовский, Голый Мыс, Южный и др.) Люди опасаются, что новые объекты будут загрязнять водные источники.

Руководитель ведомства заявил, что крематорий не окажет негативного воздействия на водные скважины в прилегающем районе. Роспотребнадзор по Пермскому краю утвердил санитарно-защитную зону для крематория ещё в марте.

Но пока нет заключения по строительству кладбища «Восточное».

«Чисто гипотетически, кладбище может навредить водоснабжению. Необходимо понимать, что на сегодня в этом районе оно не централизовано. Как и на родниках, там нет зон санитарной охраны», — рассказал Виталий Костарев.

Напомним, кладбище «Восточное» планируется ввести в эксплуатацию в конце 2022 года, а крематорий — в начале 2023-го.

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