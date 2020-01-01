Вокруг Восточного кладбища Перми создадут санитарно-защитную зону Её установкой займётся победитель конкурса на разработку проектной документации Поделиться Поделиться Твитнуть

Людмила Максимова

В ходе строительства нового городского кладбища Восточное в Мотовилихинском районе, помимо прочих работ, будет установлена санитарно-защитная зона. Об этом сообщили в пермской мэрии.

2 июня объявлена закупка, победителю которой предстоит не только разработать проектную документацию, провести техническое обследование и инженерные изыскания, но и установить санитарно-защитную зону, рассказали в администрации, подчеркнув, что таким образом для жителей жилых массивов по соседству будет обеспечена безопасность.

Напомним, жители нескольких микрорайонов (Новобродовский, Голый Мыс, Южный и др.) просят власти перенести строительство нового кладбища и крематория в другое место, опасаясь, что новый объект будет загрязнять водные источники, которыми из-за отсутствия водопровода, пользуется местное население. На данном участке люди предлагают создать парк.

В администрации сообщили, что месторасположение кладбища Восточное определено Генеральным планом города, а при выборе участка учитывалось соответствие требованиям законодательства, в том числе СанПиН.

Кроме того, на самом кладбище уже выполнены работы по землеустройству, построена подъездная дорога, трансформаторная подстанция, выполнена разбивка на кварталы. Площадь, подготовленная под погребение, составляет 20,7 га.

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