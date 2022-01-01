Мария Сыропятова Часть сотрудников закрывшихся кафе McDonald's в Перми выведены в простой до конца июля Сокращение персонала не проводится Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «СПП»), являющееся юрлицом компании-франчайзера кафе McDonald's, не проводит сокращение сотрудников в Перми. Об этом сообщили в государственной инспекции труда Пермского края со ссылкой на ООО «СПП»

«Часть сотрудников компании осуществляют свою трудовую деятельность, выполняя процесс дебрендирования. Сотрудникам, которые находятся в простое, период будет оплачен в размере 2/3 от среднего заработка», — говорится в сообщении. При этом период простоя для части сотрудников объявлен до 31 июля 2022 года.

Напомним, что в России происходит ребрендинг бывших заведений McDonalds. 12 июня открылись первые кафе «Вкусно и точка» в Москве. Возобновление работы ресторанов в пермском ЦУМе (ул. Ленина, 45), у Центрального рынка (ул. Попова, 58б) и у ТРК «Столица» (ул. Мира, 37а) ждали 27 июня. Начало работы было анонсировано в социальных сетях компании (позднее данные о пермских кафе были удалены). Двери заведений до сих пор закрыты, обновлённых вывесок нет, персонала внутри не видно.

В пресс-службе «Вкусно и точка» пояснили, что пока не располагают информацией об открытии кафе в Перми.

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