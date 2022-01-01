Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Дмитрий Чернышенко ознакомился с ходом проектирования многофункциональной спортивной арены Дизайн спортивного объекта будет сходным с дизайном торгового комплекса iMall Поделиться Твитнуть

Илья Радченко

В Перми с рабочим визитом находится вице-премьер правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Его поездка связана с подготовкой к празднованию 300-летия Перми: он является председателем организационного комитета «Пермь-300».

В программе визита — посещение района бывшего товарного двора станции Пермь-II, где планируется строительство многофункциональной спортивной арены, Завода Шпагина и строительной площадки для нового здания Пермской художественной галереи, а также Спасо-Преображенского собора. Завершит визит заседание оргкомитета «Пермь-300».

Во время поездки на территорию товарного двора федеральный вице-премьер ознакомился с ходом проектирования крупнейшего спортивного объекта. С презентацией выступил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Он показал эскиз планировки прилегающих к арене кварталов, сообщил о продолжении улицы Строителей.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Мы понимаем, что большое спортивное сооружение требует хорошей логистики, и эта логистика разрабатывается в рамках прорывного проекта «Компактный город». Здесь реализуется большой проект — улица Строителей с двумя тоннелями. Она, по сути дела, будет прошивать весь город и даст возможность удобно добираться на соревнования и с соревнований домой.

В мастер-план этого микрорайона кроме спортивного сооружения входит музыкальная школа для одарённых детей, общеобразовательная школа на 2200 мест, детские сады, стадион «Локомотив», который уже существует и в этом году будет реконструироваться, общественно-деловой центр — у нас уже есть инвесторы, которые помогут с его сооружением, и жильё — жильё очень комфортное, объединённое в несколько комплексов. Это будет новый центр.

Здесь была проведена большая работа по расселению людей в рамках национального проекта по ликвидации ветхого и аварийного жилья.

Самое главное здесь — этот замысел, который мы вам представляем, многофункциональная спортивная арена. Сегодняшняя главная спортивная площадка Перми — Дворец спорта «Молот». Это универсальный дворец, где проходят соревнования по различным видам спорта, это был один из первых проектов в стране, наше ноу-хау, когда дворец, изначально бывший хоккейным, с появлением команды «Урал-грейт» стал ещё и баскетбольным. Год постройки — 1966, неоднократно реконструировалась эта арена, сегодня нам этой площадки не хватает. На последнем финале «Золотой шайбы», когда уже зал был полон, полторы тысячи пермяков не смогли найти свободного места.

Проект новой арены сейчас проходит государственную экспертизу. Дизайн, признаюсь честно, выбирал я, чтобы цвет гармонировал с многофункциональным торговым комплексом, который строится на эспланаде, плюс — это ткань, которую можно легко монтировать, демонтировать, менять… Мы не знаем, какие будут веяния через десять, двадцать лет в дизайне и технологии, и этому сооружению за небольшие деньги можно будет придать другой внешний вид.

По срокам реализации мы ориентируемся на 2026 год, это достаточно комфортный срок. Цена пока — 17,5 млрд руб., над стоимостью мы пока работаем. Эта цена сопоставима с теми крупными спортивными сооружениями, которые сейчас строятся в Нижнем Новгороде и в Омске. Площадь — 74 тыс. кв. м, пять этажей, кроме основной арены будет ещё и тренировочная, это позволит нам принимать международные соревнования по хоккею на льду, по фигурному катанию — у нас особенно парное катание развивается, и, разумеется, по баскетболу.

Мы готовы принимать и организовывать спортивные соревнования любого уровня.

Дмитрий Чернышенко поинтересовался, как быстро министерство спорта сможет сертифицировать новую арену для проведения международных соревнований. Ему ответил ещё один член оргкомитета по подготовке и проведению трёхсотлетия Перми — спортивный менеджер Сергей Кущенко. По его словам, есть подтверждение от FIBA, что молодёжный чемпионат мира по баскетболу будет проводиться в Перми в 2026 году, и нужно ещё год-полтора для окончательного утверждения этого вопроса.

Как уже сообщал «Новый компаньон», Многофункциональная спортивная арена на 10 500 зрительских мест планируется к возведению в Дзержинском районе Перми. Был заключен госконтракт на разработку проектно-сметной документации с ООО «МИР ПРОЕКТ» («ГИПРОГОРПРОЕКТ»), Москва. На сегодняшний день проектно-сметная документация разработана и находится в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Арена предназначена для проведения:

— хоккейных матчей Международной федерации хоккея (IIHF);

— хоккейных матчей Континентальной хоккейной лиги (KHL);

— хоккейных матчей Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) — уровень МЧМ;

— хоккейных матчей Высшей хоккейной лиги;

— матчей по следж-хоккею;

— всероссийских соревнований по фигурному катанию;

— баскетбольных матчей Международной федерации баскетбола (FIBA);

— баскетбольных матчей Евролиги и Кубка Европы (ULEB);

— баскетбольных матчей Единой Лиги ВТБ;

— баскетбольных матчей Российской федерации баскетбола (РФБ);

— тренировочного процесса и спортивной подготовки спортсменов по хоккею и фигурному катанию;

— соревнований по шорт-треку Союза конькобежцев России;

— концертных и культурно-массовых мероприятий коммерческой и социальной направленностей;

— выставок, форумов, презентаций, конференций;

— массового катания на коньках.

Проектируемая арена представляет собой единый отдельно стоящий шестиэтажный (с учётом цокольного этажа) объект с внешними галереями, ведущими частично на первый этаж (с цокольного) и на второй этаж. Внешняя галерея служит накопительной и распределительной площадью зрителей основной арены.

Общая вместимость спортивного комплекса — 10 500 мест. Зрительские места будут расположены на двух ярусах стационарных трибун, в том числе нижний ряд будет состоять из бличеров. На уровне третьего этажа расположатся ложи для ВИП и ВВИП-посетителей.

Главный объём здания представляет собой сложную овальную форму размерами в плане 192,5х143,0 м. Объем здания дополняется открытыми лестницами, которые позволят зрителям попасть с территории на основной уровень входа в здание на отметке +5,55 метров.

Главная крытая ледовая арена с игровым залом размером 36,0 х 66,0 м, (размер ледового поля 60х30 м), высота зала от отметки игрового поля до низа ферм не менее 10,2 метра. Тренировочная арена занимает один игровой зал с ледовым полем с искусственным льдом размером 60 х 30 м. Высота не менее 6 м от отметки игрового поля до низа ферм.

Высота здания 45,5 м.

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