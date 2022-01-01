Елена Синица В Пермь 25 июня приедет вице-премьер Дмитрий Чернышенко Он проведёт заседание оргкомитета «Пермь-300» Поделиться Твитнуть

Дмитрий Чернышенко

Константин Долгановский

В субботу, 25 июня, в Пермь приедет вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что Чернышенко проведёт заседание оргкомитета «Пермь-300». На заседании губернатор региона Дмитрий Махонин представит программу праздничных мероприятий к юбилею Перми.





Также Чернышенко и Махонин посетят площадки, готовящиеся к 300-летию. В их числе набережная Камы, завод Шпагина. Кроме этого, они посетят строительную площадку Пермской художественной галереи.

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