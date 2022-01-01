Мария Сыропятова Проект реконструкции дома Синакевича за 8,9 млн руб. выполнит пермская компания Всего в торгах приняли участие восемь претендентов Поделиться Твитнуть

Школа №21 в Перми

yandex.ru

Проект реставрации и приспособления для современного использования дома Синакевича (ул. Сибирская, 23 в Перми) выполнит ООО «Пермстроймет+». Согласно итоговому протоколу на портале госзакупок, пермская компания готова провести проектные работы за 8,9 млн руб. В результате конкурса стоимость была снижена на 0,5 млн руб. Всего в торгах приняли участие восемь компаний.

Подрядчик должен провести инженерно-геодезические изыскания, детально-инструментальное обследование, обмерные работы, разработать и согласовать с заказчиком эскиз проекта по реставрации и приспособлению здания для современного использования, получить положительные заключения историко-культурной экспертизы и госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Напомним, конкурс был объявлен в мае. Начальная (максимальная) стоимость работ была заявлена в размере 9,4 млн руб.

Дом Синакевича с женской гимназией Барбатенко был построен в 1892-1893 годах. Здание имеет черты эклектики и органично вписывается в городскую среду. В начале XX века это было одно из самых высоких зданий на ул. Сибирской. Первый и цокольный этаж дома Синакевича использовался под торговые помещения. Также здесь размещался прообраз кинотеатров — синематографический театр. На втором этаже дома размещалась элитная гимназия Л.В. Барбатенко, в которой учились дети состоятельных людей Перми. Третий этаж дома Синакевича был жилым. С 1920 года в здании размещались различные военные и милицейские службы. А с 1927 года здесь разместилась школа № 21, занимающая здание до наших дней.

В январе 2022 года школу закрыли на капремонт, обучение было организовано на базе школ № 28 и 61.

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