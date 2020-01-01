Елена Синица В январе пермскую школу №21 закроют на капремонт Обучение организуют на базе школ №28 и 61 Поделиться Поделиться Твитнуть

Школа №21 в Перми

yandex.ru

С января 2022 года здание школы №21 (ул. Сибирская, 23) закроется на капремонт. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Поясняется, что в рамках реконструкции здания на ул. Пермской, 66 проводилось детально-инструментальное обследование соседних строений. Оказалось, что в зону влияния нового строительства попало и здание школы.

Сейчас со стороны ул. Пермской ведутся земляные работы, в том числе разработка грунта, перемещение, укладка и уплотнение.

Для безопасности было принято решение перенести занятия из школы №21 в другие учебные заведения города.

Кроме этого, сообщается, что в январе-феврале пройдёт конкурс на разработку проектно-сметной документации для проведения капремонта школы. После разработки документации и согласования с региональным центром охраны памятников определят сроки проведения капремонта здания и начнётся ремонт. Дополнительно предусмотрены работы по реставрации исторического фасада.

Учебный процесс в здании школы №21 продлится до конца учебного полугодия. В течение этого времени будет проводиться регулярный осмотр здания для контроля состояния проблемных зон.

Затем на время проведения работ школа будет закрыта. С третьей четверти учебный процесс будет организован на базе других образовательных учреждений.

Так, начальные классы школы №21 будут обучаться на базе школы №28. В здании есть достаточное количество свободных кабинетов. Отмечается, что это решение не скажется на временно размещённых на базе школы №28 начальных классах гимназии №17. Они также продолжат занятия в школе до 1 июня 2022 года во вторую смену.

Школьники с пятого по 11-й класс с января 2022 года будут учиться на базе школы №61.

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