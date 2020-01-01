Елена Синица
Департамент градстроя согласовал внешний облик малой сцены Пермского ТЮЗа
Она разместится в Доме уездного земства
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Как сообщает пресс-служба горадминистрации, департамент градостроительства согласовал паспорт внешнего облика здания малой сцены Пермского театра юного зрителя (ТЮЗ).
Сообщается, что малая сцена ТЮЗа разместится в Доме уездного земства (ул. Пермская, 66).
Проект предполагает восстановление внешнего вида северного фасада здания, а также корректировку планировки помещений первого и второго этажей.
Уточняется, что фасады сделают в цвете «охровая сиена», а архитектурные элементы — в белом и коричневом цветах.
Большая и малая сцены будут связаны переходом с ул. Екатерининской на ул. Пермскую.
Предполагается, что труппа театра сможет показывать 80 спектаклей в год на малой сцене.
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