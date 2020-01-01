Елена Синица Департамент градстроя согласовал внешний облик малой сцены Пермского ТЮЗа Она разместится в Доме уездного земства Поделиться Поделиться Твитнуть

ул. Пермская, 66

Олег Гайсин

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, департамент градостроительства согласовал паспорт внешнего облика здания малой сцены Пермского театра юного зрителя (ТЮЗ).

Сообщается, что малая сцена ТЮЗа разместится в Доме уездного земства (ул. Пермская, 66).





Проект предполагает восстановление внешнего вида северного фасада здания, а также корректировку планировки помещений первого и второго этажей.





Уточняется, что фасады сделают в цвете «охровая сиена», а архитектурные элементы — в белом и коричневом цветах.





Большая и малая сцены будут связаны переходом с ул. Екатерининской на ул. Пермскую.





Предполагается, что труппа театра сможет показывать 80 спектаклей в год на малой сцене.

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