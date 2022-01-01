Проект реставрации исторического здания в центре Перми оценили в 9,4 млн рублей Дом Синакевича с женской гимназией Барбатенко должны приспособить для современного использования Поделиться Твитнуть

Школа №21 в Перми

yandex.ru

МБОУ «СОШ № 21» Перми начало поиск подрядчика на выполнение работ по разработке научно-проектной документации на реставрацию и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом А.В. Синакевича с женской гимназией Барбатенко» (Пермь ул. Сибирская, 23). Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) стоимость контракта — 9,4 млн руб. Заявки принимаются до 2 июня, победителя объявят 9 июня.

Подрядчик должен провести инженерно-геодезические изыскания, детально-инструментальное обследование, обмерные работы, разработать и согласовать с заказчиком эскиз проекта по реставрации и приспособлению здания для современного использования, получить положительные заключения историко-культурной экспертизы и Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Срок выполнения работ — до 31 декабря 2023 года.

Дом Синакевича был построен в 1892-1893 годах. Здание имеет черты эклектики и органично вписывается в городскую среду. В начале XX века это было одно из самых высоких зданий на ул. Сибирской. Первый и цокольный этаж дома Синакевича использовался под торговые помещения. Также здесь размещался прообраз кинотеатров — синематографический театр. На втором этаже дома размещалась элитная гимназия Л.В. Барбатенко, в которой учились дети состоятельных людей Перми. Третий этаж дома Синакевича был жилым. С 1920 года в здании размещались различные военные и милицейские службы. А с 1927 года здесь разместилась школа № 21, занимающая здание до наших дней. В январе 2022 года школу закрыли на капремонт, обучение было организовано на базе школ № 28 и 61.

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