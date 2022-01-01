Следствие заинтересовалось расходами пермского университета на системы безопасности В СКР зарегистрировано сразу несколько материалов проверки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В СУ СКР по Пермскому краю зарегистрировано сразу несколько материалов проверки, касающихся расходования средств ПГНИУ на установку различных систем безопасности в вузе. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Коммерсант-Прикамье». По словам собеседника издания, следователи проверяют информацию о возможном хищении средств в особо крупном размере путём мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В частности, изучаются обстоятельства расходования средств на приобретение и установку систем контроля и управления доступом (СКУД), автоматической пожарной сигнализации (АПС), а также управления оповещением и эвакуацией (СОУЭ).

Срок доследственной проверки составляет 30 дней, однако он может быть увеличен.

Ранее сообщалось, что проблемы с СОУЭ привели к возбуждению уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц). Его фигурантами стали ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников, первый проректор Павел Блусь и начальник отдела контроля Михаила Мухачева. По версии следствия, элементы СОУЭ вообще не были установлены в ряде помещений на территории вуза, хотя их наличие предусмотрено требованиями антитеррористической безопасности.

Сообщается также, после массового убийства в ПГНИУ в сентябре прошлого года, совершённого студентом Тимуром Бекмансуровым, ещё осенью свою проверку проводило управление федерального казначейства по Пермскому краю. Ведомство выявило неправомерное использование более 35,6 млн руб. при покупке и монтаже оборудования для видеонаблюдения, установке систем пожарной сигнализации и СОУЭ.

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