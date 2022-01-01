Елена Синица Введена процедура принудительной ликвидации «Проинвестбанка» Такое решение принял Арбитражный суд края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Введена процедура принудительной ликвидации АКБ «Профессиональный инвестиционный банк». Об этом сообщается в телеграм-канале Арбитражного суда Пермского края.

Поясняется, что заседание по иску Центробанка о принудительной ликвидации ПАО АКБ «Проинвестбанк» состоялось сегодня. Суд принял решение требования ЦБ РФ удовлетворить, АКБ «Проинвестбанк» ликвидировать.





Напомним, в конце апреля 2021 года Банк России отозвал у «Проинвестбанка» лицензию на осуществление банковской деятельности, посчитав, что кредитная организация занижала величину необходимых резервов, а в мае ЦБ подал заявление о признании «Проинвестбанка» банкротом. В декабре в отношении пермского «Проинвестбанка» ввели конкурсное производство.





«Проинвестбанку» не удалось оспорить решение о возврате банковской лицензии.









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