Елена Синица ЦБ РФ подал иск о ликвидации «Проинвестбанка» Ликвидатором может выступить «Агентство по страхованию вкладов» Поделиться Твитнуть

Центральный банк РФ подал в краевой Арбитражный суд иск о принудительной ликвидации ПАО АКБ «Проинвестбанк».

Согласно данным картотеки суда, заявление было зарегистрировано 19 апреля. Дата рассмотрения дела ещё не назначена.





Как сообщили Properm.ru в пресс-службе суда, ликвидатором банка может быть назначена Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).





Напомним, в конце апреля 2021 года Банк России отозвал у «Проинвестбанка» лицензию на осуществление банковской деятельности, посчитав, что кредитная организация занижала величину необходимых резервов, а в мае ЦБ подал заявление о признании «Проинвестбанка» банкротом. В декабре в отношении пермского «Проинвестбанка» ввели конкурсное производство.





«Проинвестбанку» не удалось оспорить решение о возврате банковской лицензии.





Сейчас в помещениях, где располагался банк, начал работать комиссионный магазин.

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