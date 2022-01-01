Елена Синица В Перми на месте "Проинвестбанка" начал работать комиссионный магазин Он находится на Комсомольском проспекте, 80 Поделиться Твитнуть

В помещениях, где ранее располагался "Проинвестбанк" (Комсомольский проспект, 80), открылся комиссионный магазин «Мода из Комода». Об этом сообщается в социальных сетях магазина.

Уточняется, что открытие состоялось 22 апреля. Это второй филиал магазина, первый находится на Комсомольском проспекте, 75.





В конце апреля 2021 года Банк России отозвал у «Проинвестбанка» лицензию на осуществление банковской деятельности, посчитав, что кредитная организация занижала величину необходимых резервов, а в мае ЦБ подал заявление о признании «Проинвестбанка» банкротом. В декабре в отношении пермского «Проинвестбанка» ввели конкурсное производство.





«Проинвестбанку» не удалось оспорить решение о возврате банковской лицензии.

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