Центробанк отозвал у пермского «Проинвестбанка» лицензию Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 7 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

Банк России принял решение с 23 апреля этого года отозвать лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Проинвестбанк» (г. Пермь).

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Банк России, регулятор принял такое решение, потому что «Проинвестбанк» «занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности». Он также завышал стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и скрыть реальное финансовое положение.

«Проинвестбанк» также нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, в связи с чем к нему регулятор в течение последнего года был вынужден применять меры. Например, вводил ограничения на привлечение денег вкладчиков.

В настоящий момент в «Проинвестбанк» назначена временная администрация Банка России. Она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

«Проинвестбанк» — участник системы страхования вкладов. Это означает, что суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100%, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика, уведомили в ЦБ.

Выплаты вкладчикам «Проинвестбанка» начнутся не позднее 7 мая. Это уже информация из Агентства по страхованию вкладов (АСВ). По данным отчётности банка, на 1 апреля 2021 года размер страховой ответственности АСВ перед вкладчиками оценивается предварительно в 833,2 млн руб.

Акционерами АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) являются 26 организации РФ, в том числе: ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Стар», ОАО «Пермский научно-исследовательский технологический институт».

Акционерами «Проинвестбанка» также являются 63 частных лица, из них пять частных лиц — основные акционеры.

Председатель правления — Александр Воронцов.

Головной офис АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) располагается по адресу: г. Пермь, Комсомольский пр., 80.

По величине активов кредитная организация занимала 315-е место в банковской системе Российской Федерации.

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