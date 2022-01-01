«Проинвестбанку» не удалось оспорить решение о возврате банковской лицензии Экс-председатель правления может ещё обратиться в Верховный суд Поделиться Твитнуть

Пермскому «Проинвестбанку» лицензию не вернут. Об этом сообщает РБК Пермь. Заседание состоялось в Арбитражном суде Московского округа, решение Банка России устояло, рассказал изданию экс-председатель правления «Проинвестбанка» Александр Воронцов.

«Наша победа в Перми никак не повлияла на решение суда», — отметил Воронцов.

Напомним, 10 марта Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Центробанка о признании АО «Проинвестбанк» несостоятельным.

По словам Александра Воронцова, «сейчас остаётся теоретическая возможность отстоять свое право в Верховном суде РФ, но только не на возврат лицензии, а на коллизии в законодательстве».

В конце апреля 2021 года Банк России отозвал у «Проинвестбанка» лицензию на осуществление банковской деятельности, посчитав, что кредитная организация занижала величину необходимых резервов, а в мае ЦБ подал заявление о признании «Проинвестбанка» банкротом. В декабре в отношении пермского «Проинвестбанка» ввели конкурсное производство.

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