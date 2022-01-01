Решение о признании банкротом Проинвестбанка отменено Апелляцию рассмотрел Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Поделиться Поделиться Твитнуть

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение Центробанка о признании АО «Проинвестбанк» несостоятельным. Об этом изданию «Коммерсантъ-Прикамье» сообщил экс-председатель правления Проинвестбанка Александр Воронцов.

В конце апреля 2021 года Банк России отозвал у Проинвестбанка лицензию на осуществление банковской деятельности, посчитав, что кредитная организация занижала величину необходимых резервов, а в мае ЦБ подал заявление о признании Проинвестбанка банкротом. В декабре в отношении пермского Проинвестбанка ввели конкурсное производство.

По словам Воронцова, решение суда является прецедентом. Он не помнит, чтобы по подобным спорам в апелляции отменялось решение о признании несостоятельности банка.

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