В отношении пермского Проинвестбанка ввели конкурсное производство Ранее требование о признании Проинвестбанка банкротом выдвинул Центробанк Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 16 декабря, на заседании Арбитражного суда Пермского края в отношении пермского Проинвестбанка была введена процедура конкурсного производства сроком на один год. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, 23 апреля 2021 года Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Проинвестбанк» (Пермь) за выявленные нарушения.

Банком-агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам Проинвестбанка был выбран банк ВТБ. Выплаты начались 4 мая.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.