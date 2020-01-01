Выплаты вкладчикам «Проинвестбанка» начнутся 4 мая Страховое возмещение будет проводиться через банк ВТБ Поделиться Поделиться Твитнуть

Банк ВТБ выбран банком-агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) (г. Пермь), в отношении которого 23 апреля наступил страховой случай. Об этом сообщает «Агентство по страхованию вкладов».

Выплаты начнутся с 4 мая. По оценкам агентства, полностью возместить свои вклады за счёт выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов смогут 94% вкладчиков.

Напомним, 23 апреля 2021 года Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Проинвестбанк» (г. Пермь). Как говорилось в сообщении, опубликованном на сайте Банка России, регулятор принял такое решение, потому что «Проинвестбанк» «занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности», а также завышал стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и скрыть реальное финансовое положение.

«Небольшие банки искусственно выжимаются с рынка, чтобы расчистить поле для деятельности крупных банков, которые не заботятся о реальном клиенте, а решают глобальные корпоративные задачи», — так прокомментировал решение ЦБ председатель правления и гендиректор «Проинвестбанка» Александр Воронцов.

По данным опубликованной 1 апреля годовой бухгалтерской отчётности «Проинвестбанка», объём привлечённых банком средств за год составил 1,5 млрд руб. 77% — это вклады населения.

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