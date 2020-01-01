Председатель правления «Проинвестбанка» о решении ЦБ: «Небольшие банки искусственно выжимают с рынка» Александр Воронцов прокомментировал приказ Банка России по отзыву лицензии у кредитного учреждения Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Воронцов

Пермская ТПП

Председатель правления и гендиректор ПАО АКБ «Проинвестбанк» Александр Воронцов прокомментировал изданию «Коммерсант-Прикамье» сегодняшнее решение Банка России об отзыве лицензии у кредитного учреждения.

«Небольшие банки искусственно выжимаются с рынка, чтобы расчистить поле для деятельности крупных банков, которые не заботятся о реальном клиенте, а решают глобальные корпоративные задачи», — заявил Воронцов.

По его словам, лицензию у «Проинвестбанка» отозвали после того, как учреждение подало в Центробанк документы на увеличение уставного капитала. Диалог с регулятором не сложился, отметил гендиректор. Воронцов указал на растущую прибыль учреждения: в 2019 году она составляла более 18 млн руб., в 2020-м — более 27 млн руб.

Александр Воронцов не видит перспектив в обжаловании действий регулятора, однако в организации ещё не приняли окончательного решения об этом.

По данным опубликованной 1 апреля годовой бухгалтерской отчётности «Проинвестбанка», объём привлечённых банком средств за год составил 1,5 млрд руб. 77% — это вклады населения.

Чистая ссудная задолженность банка на начало года — 1,4 млрд руб. Большая часть кредитов (996 млн руб.) выдана банком юридическим лицам, 73 млн руб.— ИП. Кредиты физлицам оцениваются в 242 млн руб.

Объём денежных средств у банка на начало года составлял 111 млн руб. Общая стоимость основных средств банка на начало года в отчёте указана в размере 276 млн руб.

Напомним, сегодня ЦБ объявил об отзыве лицензии у АКБ «Проинвестбанк».

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