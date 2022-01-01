Мария Сыропятова ДКЖ в Перми отказались признавать объектом культурного наследия Дворец культуры был построен в 50-е годы XX века Поделиться Твитнуть

Зданию Дворца культуры железнодорожников (ДКЖ, ул. Локомотивная, 1 в Перми) отказано в присвоении статуса объекта культурного значения Пермского края. Приказ об этом подписан начальником краевой инспекции по охране объектов культурного наследия Ольгой Андрияновой.

«Здание сооружено по типовому проекту, — отметила Ольга Андриянова. — На территории Российской Федерации сохранилось не менее пяти домов культуры, выполненных по этому проекту».

При этом, по данным инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края, на территории за пределами РФ также есть аналогичные здания.

Дворец культуры железнодорожников представляет собой пример ведомственного клуба в стилистике архитектуры классицизма середины XX века.

В эксплуатацию здание было введено в мае 1956 года. Зрительный зал рассчитан на 600 чел. В конце 2006 года в здании открыт музей истории и техники железнодорожного транспорта им. А.М. Королёва.

Напомним, ранее в присвоении статуса объекта культурного наследия было отказано зданию «Бригадной канцелярии и гауптвахты» на Красных казармах, бизнес-центру по ул. Газеты "Звезда", 5, водонапорной башне по ул. Василия Каменского, 1.

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