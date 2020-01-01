Мария Сыропятова Водонапорную башню в Перми отказались признавать объектом культурного наследия Сооружение снесут для расширения улицы Строителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Водонапорной башне на ул. Василия Каменского, 1 отказано во включении в перечень выявленных объектов культурного наследия. Приказ об этом был издан в конце сентября краевой инспекцией по охране объектов культурного наследия.

Напомним, в начале 2021 года ряд объектов и земельных участков в Перми попали под изъятие и выкуп в муниципальную собственность. Цель — расширение ул. Строителей за счёт расчистки земельных участков. Среди объектов оказалась и водонапорная башня по ул. Василия Каменского, 1.

Собственником объекта в распоряжении краевого правительства было указано ОАО «РЖД». В социальных сетях любители истории Перми обратили внимание, что похожая водонапорная башня в Кунгуре признана объектом культурного наследия. Поэтому и в отношении объекта на ул. Василия Каменского, 1 в Перми также было подано обращение о признании башни объектом культурного наследия.

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