Убитых в Нидерландах пермячку и её сына похоронили на Северном кладбище Перми Похороны прошли 27 мая Поделиться Твитнуть

Фото с личной страницы Анны Мартен в социальной сети Вконтакте. Анна с мужем и сыном. Нидерланды, 2019 год

Убитых в Нидерландах 38-летнюю пермячку Анну М. и её 6-летнего сына похоронили 27 мая на Северном кладбище Перми, об этом сообщает «АиФ-Прикамье».

На церемонию прощания пришло много людей, пишет издание, похоронить погибших решили в Перми, потому что здесь живут родители Анны.

Напомним, утром 9 мая в общине Гелдермалсен в Нидерландах после тушения пожара в одном из домов были обнаружены тела двух человек: 38-летней уроженки Перми и её шестилетнего сына. В полиции заявили, что оба погибли от ножевых ранений. По подозрению в преступлении в Германии был задержан муж погибшей. Позднее он покончил с собой в камере.

Сообщалось, что Анна М. вышла замуж за гражданина Нидерландов и покинула Пермь в 2014-2015 годах. У них родился общий сын.

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