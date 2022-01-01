Подозреваемый в убийстве пермячки и её сына умер в немецкой камере Мужчина покончил с собой Поделиться Твитнуть

Фото с личной страницы Анны Мартен в социальной сети Вконтакте. Анна с мужем и сыном. Нидерланды, 2019 год

Подозреваемый по делу о гибели 38-летней россиянки из Перми Анны Мартена и её шестилетнего сына Дани в голландском городе Гелдермалсене скончался в воскресенье. Об этом сообщает местное издание De Gelderlander со ссылкой на прокуратуру Восточных Нидерландов.

Йоост Мартена — муж и отец погибших — 12 мая он был найден в тюремной камере в критическом состоянии после попытки покончить с собой. Он был госпитализирован и скончался в больнице 15 мая.

Напомним, 9 мая в городе Гелдермалсен в Нидерландах после тушения пожара в одном из домов были обнаружены сгоревшие тела двух человек: женщины и ребёнка. Полицейские нашли на трупах следы ножевых ранений.

В преступлении заподозрили мужа погибшей Йоста Мартена. Он был объявлен в международный розыск и задержан в ночь на 10 мая в Германии.

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