Пермячка и её шестилетний сын жестоко убиты в Нидерландах Подозреваемый в преступлении задержан Поделиться Твитнуть

Фото с личной страницы Анны Мартен в социальной сети Вконтакте. Нидерланды, 2019 год

В общине Гелдермалсен в Нидерландах после тушения пожара в одном из домов утром 9 мая были обнаружены тела двух человек: 38-летней уроженки Перми Анны Мартена и её шестилетнего сына. Как считают в полиции, оба погибли от ножевых ранений. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на местное издание De Gelderlander.

В преступлении заподозрили мужа погибшей Йоста Мартена. Он был объявлен в розыск и задержан в ночь с 9 на 10 мая в Германии. О мотивах убийства не сообщается. Сейчас решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в Нидерланды.

Анна Мартена вышла замуж за гражданина Нидерландов и покинула Пермь в 2014-2015 годах. У них родился общий сын.

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