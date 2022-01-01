Застройщик «iMALL Эспланада» увеличил выручку до 33,6 млн рублей При этом вырос и чистый убыток Поделиться Твитнуть

МФЦ «Эспланада»

Константин Долгановский

Застройщик пермского ТРК «iMALL Эспланада» ООО «Проспект Пермь» отчиталось о финансовых результатах за 2021 год. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс», выручка компании составила 33,68 млн руб. Это более чем в 2,5 раза больше по сравнению с 2020 годом.

При этом чистый убыток «Проспект-Пермь» тоже увеличился — с 89,46 млн руб. в 2020 году до 105,7 млн руб. в 2021-м.

Заёмные долгосрочные средства организации в прошлом году равнялись 6,99 млрд руб.

Напомним, возведение «iMALL Эспланада» началось в апреле 2020 года. Открытие ТРК состоялось в феврале 2022 года. После проверки прокуратура Ленинского района Перми внесла представление руководителю ООО «Проект Пермь» за открытие объекта без разрешения.





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