Мария Сыропятова Бывшие владельцы «малой пирамиды» решили взыскать с мэрии Перми ещё 1,4 млн рублей Ранее они получили от городской администрации 127,1 млн рублей Поделиться Твитнуть

"малая пирамида" на ул.Крисанова, 12в /фото: wikimapia.org

В Арбитражный суд Пермского края бывшие владельцы «малой пирамиды» по ул. Крисанова, 12в подали иск о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами к мэрии Перми на сумму 1,462 млн руб.

В пресс-службе суда пояснили, что речь идёт о взыскании процентов в связи с нарушением сроков перечисления выкупной суммы 127,1 млн руб.

Иск подали трое из четверых бывших собственников объекта: ООО «Инфитех-1» (на 508 тыс. руб.), Евгений Берман (477 тыс. руб.) и Сергей Негашев (477 тыс. руб.). Александр Лев среди истцов по этому делу не значится.

Напомним, администрация Перми первоначально решила изъять здание и земельный участок малой пирамиды по ул. Крисанова, 12в для его сноса и благоустройства территории. В суде владельцы (ООО «Ифинтех-1», Александр Лев, Сергей Негашев и Евгений Берман) оспаривали стоимость выкупа мэрией своего имущества. В результате расходы городского бюджета выросли вдвое, до 127,1 млн руб. В начале мая 2022 года была завершена регистрация здания и земельного участка в собственность города.

«Малую пирамиду» по ул. Крисанова, 12б мэрии удалось выкупить за 132,2 млн руб. (стоимость также выросла вдвое). Её планировали снести, но затем планы мэрии изменились. Объект с третьей попытки удалось сдать в аренду на один год и 11 месяцев за 6,6 млн руб.

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