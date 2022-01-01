Мария Сыропятова Администрация Перми получила в собственность вторую «малую пирамиду» на ул. Крисанова Стоимость выкупа составила 127 млн рублей Поделиться Твитнуть

"малая пирамида" на ул.Крисанова, 12в /фото: wikimapia.org

Мэрия Перми зарегистрировала право собственности на торговый центр по ул. Крисанова, 12в. О завершении процедуры изъятия и выкупа второй «малой пирамиды» сообщили в горадминистрации. В департаменте имущественных отношений пояснили, что право собственности на объект и земельный участок зарегистрировано 26 апреля.

Напомним, обе «малые пирамиды» на ул. Крисанова попали в список объектов на изъятие в муниципальную собственность в 2019 году. Первой процедура выкупа была завершена в отношении торгового центра по ул. Крисанова, 12б. Стоимость выкупа в результате разбирательств в суде выросла вдвое, до 132,2 млн руб. Позднее в рамках другого судебного процесса вдвое выросла стоимость выкупа и второго ТЦ — до 127,1 млн руб.

Первоначально оба объекта в мэрии планировали сразу снести. Однако в декабре 2021 года снос «малой пирамиды» по ул. Крисанова, 12б был отложен, поскольку в администрации Перми решили сохранить объект, генерирующий доход, пока не начнётся реконструкция улицы. Было проведено два аукциона на аренду объекта, но оба не состоялись из-за отсутствия заявок.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.