Мария Сыропятова Власти Перми снизили арендную плату «малой пирамиды» на ул. Крисанова на 2,8 млн рублей Аукцион запланирован на 26 апреля Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

Мэрия Перми повторно выставила на торги право на аренду «малой пирамиды» по ул. Крисанова, 12б. На этот раз начальный (минимальный) размер арендной платы составляет 6,6 млн руб., что на 2,8 млн меньше обозначенной стоимости аренды на первом аукционе. Он не состоялся по причине отсутствия заявок от участников.

Срок действия арендного договора — 1 год и 11 месяцев. В аренду сдаётся двухэтажный торговый комплекс площадью 663 кв. м. Аукцион запланирован на 26 апреля.

Напомним, «малые пирамиды» на ул. Крисанова (всего их две) попали в распоряжение мэрии Перми об изъятии имущества у предпринимателей.

«Малая пирамида» по ул. Крисанова, 12б была выкуплена у собственника в конце 2021 года. В результате длительного судебного процесса стоимость выкупа выросла в два раза: первоначально мэрия собиралась заплатить 67,8 млн руб., а в суде стоимость выросла до 132,2 млн руб. По второй «малой пирамиде» (ул. Крисанова, 12в) в суде установлена стоимость выкупа в 127 млн руб.

Сначала чиновники планировали сразу снести объекты для расширения улично-дорожной сети, однако в декабре 2021-го отложили снос. В мэрии решили сохранить объект, который генерирует доход, до начала реконструкции дорог и улиц.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.