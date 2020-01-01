Мария Сыропятова
Мэрия Перми готова сдать в аренду малую пирамиду на ул. Крисанова за 9,4 млн рублей
Мэрия Перми объявила аукцион на аренду здания по адресу ул. Крисанова, 12б. Согласно данным торговой площадки, начальная стоимость — 9 млн 471 тыс. руб. без учёта НДС. При этом, срок действия договора аренды — 1 год и 11 месяцев. В аренду сдаётся двухэтажный торговый комплекс площадью в 663 кв. м. Аукцион запланирован на 1 марта 2022 года.
Напомним, что обе «малые пирамиды» на ул. Крисанова попали в распоряжение мэрии Перми об изъятии этого имущества у предпринимателей.
«Малая пирамида» по ул. Крисанова, 12б была выкуплена у собственника в конце 2021 года. В результате длительного судебного процесса стоимость её выкупа выросла в два раза. Первоначально мэрия Перми собиралась заплатить 67,8 млн руб., а в суде стоимость выросла до 132,2 млн руб.
По второй «малой пирамиде» по ул. Крисанова, 12в в суде установлена стоимость выкупа в 127 млн руб. Первоначально в мэрии Перми планировали снести объекты для расширения улично-дорожной сети. Однако в декабре 2021 года было решено отложить снос. В мэрии Перми решили пока сохранить объект, который способен генерировать доход, до решения вопроса о реконструкции улично-дорожной сети.
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