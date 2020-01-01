Мария Сыропятова Мэрия Перми готова сдать в аренду малую пирамиду на ул. Крисанова за 9,4 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

Мэрия Перми объявила аукцион на аренду здания по адресу ул. Крисанова, 12б. Согласно данным торговой площадки, начальная стоимость — 9 млн 471 тыс. руб. без учёта НДС. При этом, срок действия договора аренды — 1 год и 11 месяцев. В аренду сдаётся двухэтажный торговый комплекс площадью в 663 кв. м. Аукцион запланирован на 1 марта 2022 года.

Напомним, что обе «малые пирамиды» на ул. Крисанова попали в распоряжение мэрии Перми об изъятии этого имущества у предпринимателей.

«Малая пирамида» по ул. Крисанова, 12б была выкуплена у собственника в конце 2021 года. В результате длительного судебного процесса стоимость её выкупа выросла в два раза. Первоначально мэрия Перми собиралась заплатить 67,8 млн руб., а в суде стоимость выросла до 132,2 млн руб.

По второй «малой пирамиде» по ул. Крисанова, 12в в суде установлена стоимость выкупа в 127 млн руб. Первоначально в мэрии Перми планировали снести объекты для расширения улично-дорожной сети. Однако в декабре 2021 года было решено отложить снос. В мэрии Перми решили пока сохранить объект, который способен генерировать доход, до решения вопроса о реконструкции улично-дорожной сети.

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