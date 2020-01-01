Мария Сыропятова Администрации Перми не удалось оспорить стоимость выкупа малой пирамиды на ул. Крисанова Стоимость выкупа имущества — 127 млн рублей Поделиться Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в пересмотре стоимости выкупа малой пирамиды на ул. Крисанова, 12в в Перми. Определение об этом было принято вчера, 13 января 2022 года.

Таким образом, стоимость изъятия и выкупа этого объекта недвижимости с земельным участком составит 127,1 млн руб. согласно решению Арбитражного суда Пермского края. Торговый центр на ул. Крисанова, 12в площадью 660 кв. м и участок земли площадью 887 кв. м принадлежат предпринимателям Александру Льву, Сергею Негашеву, Евгению Берману и ООО «Ифинтех-1».

Напомним, эти объекты недвижимости попали под изъятие и выкуп в муниципальную собственность в 2019 году. По первоначальной оценке, проведённой по заказу мэрии Перми, стоимость имущества предпринимателей на ул. Крисанова, 12в составляла 61,8 млн руб. Летом 2021 года после проведения судебной экспертизы стоимость выкупа была увеличена вдвое. В два раза была увеличена в суде и стоимость выкупа соседнего объекта, ещё одной малой пирамиды на ул. Крисанова, 12б.

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