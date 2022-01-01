Елена Синица В майские праздники зоопарк в Перми посетило около 7 тыс. человек Зоопарк возобновил работу 1 мая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После получения лицензии 1 мая пермский зоопарк возобновил работу. С 1 по 3 мая зоопарк посетило порядка 7 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, зоопарк закрыли для посетителей 24 февраля. Тогда природоохранной прокуратурой в ходе надзорных мероприятий, проведённых совместно со специалистами управления Россельхознадзора, было установлено, что зоопарк не имеет необходимой для работы с 1 января лицензии Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.





Лицензию Россельхознадзора на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных МУП «Пермский зоопарк» получило 29 апреля.

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