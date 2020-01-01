Пермский зоопарк закрывается для посетителей Причина — «мероприятия для получения лицензии» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с проведением мероприятий для получения лицензии по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, МАУК «Пермский зоопарк» закрыт для посещения. Такое объявление появилась в четверг, 24 февраля, на официальном сайте учреждения.

Напомним, природоохранной прокуратурой в ходе надзорных мероприятий, проведённых совместно со специалистами управления Россельхознадзора, было установлено, что Пермский зоопарк не имеет необходимой для работы с 1 января 2022 года лицензии Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Кроме этого, на территории зоопарка отсутствует изолятор для животных, а значительная часть вольеров меньшей площади, чем должно быть по нормативам.

«Перечисленные выше обстоятельства послужили основанием для внесения директору МАУК «Пермский зоопарк» представления об устранении нарушений закона с требованием прекратить публичную демонстрацию животных», — говорилось в сообщении надзорного органа.

В ведомстве добавили, что в отношении администрации Перми (как учредителя МАУК «Пермский зоопарк») инициирована проверка.

В начале недели в Пермском зоопарке заявили, что несмотря на представление прокуратуры намерены принимать посетителей вплоть до переезда. Он должен начаться в сентябре 2022 года.

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