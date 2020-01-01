Прокуратура проверит администрацию Перми из-за претензий к зоопарку Надзорный орган требует закрыть учреждение для посетителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В природоохранной прокуратуре прокомментировали претензии, выдвинутые в отношении МАУК «Пермский зоопарк».

Как подтвердили в пресс-службе надзорного ведомства, действительно, в ходе надзорных мероприятий, проведённых совместно со специалистами управления Россельхознадзора, было установлено, что Пермский зоопарк не имеет необходимой для работы с 1 января 2022 года лицензии Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Кроме этого, на территории зоопарка отсутствует изолятор для животных, а значительная часть вольеров меньше по площади, чем должно быть по нормативам.

«Перечисленные выше обстоятельства послужили основанием для внесения директору МАУК «Пермский зоопарк» представления об устранении нарушений закона с требованием прекратить публичную демонстрацию животных», — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве добавили, что в отношении администрации Перми (как учредителя МАУК «Пермский зоопарк») инициирована проверка, в ходе которой будет дана оценка работе чиновников по приведению территории зоопарка в соответствие с требованиями действующего законодательства.

О намерении прокуратуры закрыть для посетителей учреждение из-за отсутствия лицензии стало известно 21 февраля. Тогда же в Пермском зоопарке заявили, что намерены продолжить принимать гостей вплоть до переезда. Он должен начаться в сентябре 2022 года.

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