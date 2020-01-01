Природоохранная прокуратура потребовала закрыть Пермский зоопарк для посетителей Содержание животных предложено продолжить за «закрытыми дверями» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Природоохранная межрайонная прокуратура направила в адрес Пермского зоопарка представление с требованием закрыть учреждение для посетителей и продолжить содержание животных за «закрытыми дверями». Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Как говорят в надзорном органе, это вызвано тем, что по новым требованиям законодательства для зоопарков установлено обязательное лицензирование деятельности.

С 2022 года ее обязаны получать все юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах и т.п.

Как отметили в зоопарке, с начала 2021 года Пермский зоопарк совместно с мэрией предпринимает все меры по получению лицензии и сохранению коллекции животных. Однако выполнение ряда вновь установленных лицензионных требований невозможно в силу месторасположения существующего зоопарка и ограниченности его территории.

Тем не менее, позиция администрации зоопарка состоит в том, что «необходимо продолжить работу в прежнем режиме до начала переезда животных в новый зоопарк». Его строительство сейчас ведётся в Индустриальном районе Перми.

Отметим, что пермский зоопарк — один из старейших в России, в его коллекции — 282 вида животных, их численность составляет 2570 особей, 192 вида занесены в Красную книгу. Ежегодно зоопарк посещает несколько сотен тысяч человек.

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