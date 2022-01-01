Пермский зоопарк получил лицензию Россельхознадзора Документ даёт право осуществлять деятельность по содержанию и использованию животных Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МУП «Пермский зоопарк» 29 апреля получил лицензию Россельхознадзора на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Решение о выдаче документа было принято после внеплановой выездной проверки в «Пермский зоопарк» по адресам ул. Монастырская, 10 и ул. Окулова, 3 (акватеррариум).

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что зоопарк в Перми откроется для посетителей в майские праздники.

Как отметили в Россельхознадзоре, на сегодняшний день в Пермском крае выдано четыре таких лицензии: они также получены МАУ дополнительного образования «Станция детского, юношеского туризма и экологии», Пермским государственным цирком и ЗАО «Курорт Усть-Качка».

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