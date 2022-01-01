Пермский зоопарк откроют для посетителей в начале мая Он был закрыт два месяца назад из-за отсутствия лицензии Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Пермский зоопарк (ул. Монастырская,10) откроется для посетителей в майские праздники. Об этом сообщает telegram-канал «Лбов».

Об открытии зоопарка договорились в ходе личной встречи губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Напомним, зоопарк закрыли для посетителей 24 февраля 2022 года. Тогда природоохранной прокуратурой в ходе надзорных мероприятий, проведённых совместно со специалистами управления Россельхознадзора, было установлено, что Пермский зоопарк не имеет необходимой для работы с 1 января лицензии Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Кроме этого, на территории зоопарка отсутствует изолятор для животных, а значительная часть вольеров меньшей площади, чем должно быть по нормативам.

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