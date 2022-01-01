Елена Синица
В указ губернатора об антиковидных мерах ради празднования Дня Победы внесены изменения
На один день разрешается проведение массовых мероприятий
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В указ губернатора Пермского края об антиковидных мерах внесены изменения. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Поясняется, что разрешены массовые мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы, проведение которых согласовано в установленном порядке.
В этом году празднование Дня Победы пройдёт в допандемийном формате. Так, 9 мая на Октябрьской площади состоится торжественное прохождение войск. Также состоится всероссийская акция «Бессмертный полк».
Напомним, ранее сообщалось, что антиковидные меры в регионе продлены до 31 мая.
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